Με τα 231 εκατοστά του, είναι δεδομένο πως θα συγκέντρωνε όλα τα βλέμματα στο summer league. Ο λόγος για τον Τάκο Φολ με τον Σενεγαλέζο σέντερ των Σέλτικς να δείχνει κόντρα στους Καβαλίερς το τι μπορεί να κάνει. Συγκεκριμένα πήρε επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωσε χωρίς να χρειαστεί να κάνει άλμα...

Tacko Fall keeps it high for the @celtics throw-down! #NBASummer

CLE/BOS on @NBATV pic.twitter.com/f9mgiGfuHB

— NBA (@NBA) July 9, 2019