«Μάτζικ» Τζόνσον για Μπράντλεϊ: «Εκπληκτική επιλογή για τους Λέικερς» (pics)

Ο πρώην παίκτης των Σέλτικς, των Πίστονς, των Κλίπερς και των Γκρίζλις θα συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς και ο «Μάτζικ» Τζόνσον έσπευσε να αποθεώσει τη συγκεκριμένη επιλογή της ομάδας.

«Ο Έιβερι Μπράντλεϊ αποτελεί εκπληκτική επιλογή για τους Λέικερς. Παίζει απίστευτη άμυνα και έχει ικανότητα να σκοράρει με σουτ τριών πόντων» έγραψε στο twitter και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ονειρεύομαι ομάδα στην τελευταία περίοδο με ΛεΜπρόν, Ντέιβις, Ντάνι Γκριν, Μπράντλεϊ και Κούζμα. Σχεδόν ανίκητη!»

