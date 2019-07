Τάπα και τρίποντο ο Κώστας Αντετοκούνμπο! (vids)

Ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ αρχικά πρόσφερε μία εμφατική τάπα με αποτέλεσμα να «ανοίξει» τον αιφνιδιασμό των Μάβερικς και να καταλήξει σε κάρφωμα.

Στη συνέχεια έδειξε και την ικανότητά του στο μακρινό σουτ! Παρά το γεγονός ότι βλέπει τον κόσμο από τα 210 εκατοστά ευστόχησε σε τρίποντο και έδωσε αέρα 13 πόντων στην ομάδα του.

Δείτε τις σχετικές φάσεις...

Well known for his defensive prowess, #GLeagueAlum and @TexasLegends high-flyer @Kostas_ante13 is showing off his shooting range at @NBASummerLeague for @dallasmavs.



Will #NBA teams take notice? #NBASummer pic.twitter.com/QeDnMwffOs

— NBA G League (@nbagleague) 8 Ιουλίου 2019