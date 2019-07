ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο... νέος πλέι μέικερ των Λέικερς! (pic)

Όπως ανέφερε ο Κρις Χέινς από το Yahoo Sports, ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ είναι πολύ πιθανόν να αποτελέσει τον starting point guard των Λέικερς την ερχόμενη αγωνιστική χρονιά.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο προπονητής Φρανκ Βόγκελ είναι έτοιμος να αναδείξει και άλλα προσόντα του ΛεΜπρόν, ειδικά από τη στιγμή που είναι μια θέση στην οποία μπορεί να παίξει και μάλιστα πολύ καλά. Άλλωστε σε όλα τα ματς της καριέρας του ήταν point forward αλλά όπως φαίνεται, ο τεχνικός των Λέικερς ενδεχομένως να θέλει να αναδείξει και τις δημιουργικές του ικανότητες. Ειδικά έχοντας δίπλα του παίκτες όπως ο Άντονι Ντέιβις και ο ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Λέτε;

Yahoo Sources: Los Angeles Lakers intend to move LeBron James to the starting point guard position. https://t.co/is6BPo5W0q

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 8 Ιουλίου 2019