Συζητούν trade για τον Ουέστμπρουκ οι Θάντερ! (pic)

Όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο «Russ» βρίσκεται στο... trading block της Οκλαχόμα, καθώς άρχισε η ομάδα να ακούει προτάσεις για πιθανή ανταλλαγή!

Μάλιστα ο Σαμς Τσαράνια ανέφερε ότι ο ατζέντης του Ουέστμπρουκ όπως επίσης και ο GM της Θάντερ συνεργάζονται και εξετάζουν όλες τις πιθανές λύσεις. Πάντως δεν πρόκειται να γίνει κάτι άμεσα αλλά προς το τέλος του καλοκαιριού.

This is based upon relationships on all sides — Russell Westbrook, agent Thad Foucher and GM Sam Presti — and collaborating together and examining alternative solutions. Trade timing is challenging this late in the summer due to salaries frozen across NBA from free-agent deals. https://t.co/L0ABYFwAfH

— Shams Charania (@ShamsCharania) 8 Ιουλίου 2019