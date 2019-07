Θάντερ: Δίνουν τον Τζέραμι Γκραντ στους Νάγκετς! (pic)

Μετά την αποχώρηση του Πολ Τζορτζ για τους Κλίπερς και την φημολογία περί ανταλλαγής του Ράσελ Ουέστμπρουκ, οι Θάντερ προχωρούν σε αλλαγές.

Η ομάδα της Οκλαχόμα θα δώσει τον Τζέραμι Γκραντ στους Νάγκετς, για να πάει ένα pick α' γύρου για το draft 2020.

Στη θέση του Γκραντ, που ήταν βασικός για τους Θάντερ, θα αγωνίζεται πλέον ο Ντανίλο Γκαλινάρι, ο οποίος ήρθε από την ομάδα του Λος Άντζελες.

Η αποχώρηση του 25χρονου φόργουορντ εξοικονομεί $39 κατομμύρια στο salary cap για τους Θάντερ.

Ο Γκραντ φέτος είχε κατά μέσο όρο 13.6 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ σε 80 ματς.

The Thunder acquired Danilo Gallinari to start at Grant’s F spot in Paul George trade. Denver gets another long versatile wing for a loaded roster pursuing the Western Conference title. https://t.co/eoVgSN9KmH

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 Ιουλίου 2019