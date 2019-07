Όπως είχε αποκαλύψει το gazzetta.gr στις 4/7, ο διεθνής φόργουορντ θα βρεθεί μαζί με τον Γιάννη στους Μπακς και ο πρώην προπονητής του στον Παναθηναϊκό ήταν εκείνος που τον συνεχάρη δημόσια!

Ο Hall Of Famer Ρικ Πιτίνο έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter: «Συγχαρητήρια στον Θανάση Αντετοκούνμπο. Ένα υπέροχο άτομο και πολύ δουλευταράς. Θα σε δω στο Μαϊάμι».

Congrats to @Thanasis_ante43 a wonderful person with a strong work ethic. See you in Miami!

— Rick Pitino (@RealPitino) 7 Ιουλίου 2019