Όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, δύο ομάδες από το ΝΒΑ «εξετάζουν» την περίπτωση του Γκόρντον Χέιγουορντ. Αυτές είναι οι Τορόντο Ράπτορς και οι Χιούστον Ρόκετς.

Ο Χέιγουορντ έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο έναντι 32,7 εκατομμυρίων δολαρίων για την σεζόν 2019-2020 ενώ ενόψει της σεζόν 2020-21 έχει την οψιόν της ανανέωσης με το μέρος του (34,1εκ.δολ.)

The Toronto Raptors and Houston Rockets both have trade interest in Gordon Hayward.

— Basketball Rehab (@BasketballRehab) 7 Ιουλίου 2019