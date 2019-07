Η απόφαση του Αμερικανού γκαρντ να παίξει στους Νετς ήταν γνωστή εδώ και μέρες, ωστόσο επισημοποιήθηκε μέσω της ομάδας.

Οι Μπρούκλιν Νετς ανακοίνωσαν τον Κάιρι Ίρβινγκ ποστάροντας μία φωτογραφία του στην οποία υπογράφει το νέο του συμβόλαιο.

Officially official pic.twitter.com/RwSmIFOJ1k

OFFICIAL: The Nets have signed six-time NBA All-Star @KyrieIrving!

Welcome to Brooklyn, Kyrie pic.twitter.com/WKkiM9uKjm

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) July 7, 2019