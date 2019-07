Λέικερς: Επίσημο το trade του Ντέιβις! (pics)

Αυτό που περίμεναν όλοι πως και πως - και ειδικά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς - πήρε κι επίσημη μορφή.

Οι Λέικερς ανακοίνωσαν την άφιξη του Άντονι Ντέιβις στο Λος Άντζελες και την αποχώρηση των Λόνζο Μπολ, Τζος Χαρτ, Μπράντον Ίνγκραμ για τους Πέλικανς, στους οποίους έδωσαν και τα δικαιώματα του Ντε' Άντρε Χάντερ, συν δύο ακόμα draft picks. Ο τελευταίος, μάλιστα, δόθηκε μέσω trade στους Ατλάντα Χοκς.

Εξαιτίας της ανταλλαγής αυτής, οι Λέικερς έστειλαν επίσης τους Άιζακ Μπόνγκα, Τζεμέριο Τζόουνς, Μόριτζ Βάγκνερ και ένα μελλοντικό pick β' γύρου στους Ουίζαρντς, οι οποίοι έδωσαν χρήματα στους Πέλικανς.

Οι «λιμνάνθρωποι» ανακοίνωσαν επίσης την απόκτηση των Κουίν Κουκ, ΝτεΜάρκους Κάζινς, Ντάνι Γκριν, Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ και Τζαβέιλ ΜακΓκι.

"Anthony represents everything we stand for, with his unwavering commitment to excellence as both a person and athlete. This is a historic moment for the Lakers franchise, and we couldn't be more proud to have him." - Rob Pelinkahttps://t.co/1VtzApnLNW — Los Angeles Lakers (@Lakers) 7 Ιουλίου 2019

The resume speaks for itself.

Welcome to Los Angeles, @AntDavis23! pic.twitter.com/uXJJwdGvOq — Los Angeles Lakers (@Lakers) 7 Ιουλίου 2019

OFFICIAL: Quinn Cook, DeMarcus Cousins and Danny Green have signed with the #LakeShowhttps://t.co/SupbsXXE0p — Los Angeles Lakers (@Lakers) 7 Ιουλίου 2019

OFFICIAL: Kentavious Caldwell-Pope and JaVale McGee have re-signed with the #LakeShow https://t.co/Hodz6O4VwG — Los Angeles Lakers (@Lakers) 7 Ιουλίου 2019

In exchange, New Orleans has traded the draft rights to the fourth overall pick, De’Andre Hunter and the 57th overall pick, Jordan Bone, to Atlanta, as well as forward Solomon Hill and a future second-round draft pick. — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 7 Ιουλίου 2019