Οι Σανς ανακοίνωσαν Σάριτς και Μπέινς (pics)

Τόσο ο Κροάτης όσο κι ο Αυστραλός είχαν συμφωνήσει πριν λίγες μέρες με τους Φοίνιξ Σανς, ωστόσο η επισημοποίηση της συνεργασίας ήρθε πριν λίγο.

Οι Σανς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ντάριο Σάριτς και του Άαρον Μπέινς ενώ να θυμίσουμε πως έχουν συμφωνήσει και με τον Ρίκι Ρούμπιο.

Thrilled to also welcome Dario Šarić to the Valley of the Sun! pic.twitter.com/QNqD6ovePP

— Phoenix Suns (@Suns) July 6, 2019