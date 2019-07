Οι Ράπτορς ευχαρίστησαν τον Λεόναρντ (pics)

Οι Ράπτορς στέφθηκαν πρωταθλητές σε μία χρονιά που ελάχιστοι τους πίστευαν. Η αποχώρηση των Λέοναρντ και Γκριν σημαίνει πως αλλάζει η εποχή για την ομάδα του Τορόντο, ωστόσο έσπευσαν να τους ευχαριστήσουν για όσα πρόσφεραν.

Ο Μασάι Ουζίρι ανέφερε, «Είμαστε ευγνώμονες για τον Καουάι και τον Ντάνι που έπαιξαν για μας εδώ στο Τορόντο. Η πόλη και ο Καναδάς τους ευχαριστούν για όσα έκαναν ώστε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εκ μέρους των Ράπτορς, ευχαριστούμε τόσο τον Καουάι όσο και τον Ντάνι και τους ευχόμαστε τα καλύτερα στους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Οι Ράπτορς θα επικεντρωθούμε ώστε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το δεύτερο μας πρωτάθλημα».

A year we will never forget. Thank you, @kawhileonard. #WeTheNorth pic.twitter.com/NWN3wnIa62

— Toronto Raptors (@Raptors) July 6, 2019