Κανονικά διεξάγεται το αποψινό πρόγραμμα του summer league (pic)

Ο σεισμός στην Καλιφόρνια έγινε αισθητός στο Λας Βέγκας και έτσι διακόπηκε το ματς μεταξύ των Πέικανς και των Νικς για το summer league καθώς επίσης και οι αναμετρήσεις που απέμεναν.

Το NBA εξέτασε σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβάλλει τη σημερινή μέρα, ωστόσο τα δύο γήπεδα κρίθηκαν ασφαλή κι έτσι θα υπάρξει δράση κανονικά.

After thorough structural surveys were completed this morning, Thomas & Mack and Cox have both been deemed safe to open.

With that assurance, @NBASummerLeague action will resume as scheduled at 3:00pm/et. pic.twitter.com/MM2E4a3oyA

— NBA (@NBA) July 6, 2019