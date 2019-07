Εξαιρετικό το event του Αντετοκούνμπο στη Μύκονο (pics & vid)

Στη Μύκονο βρέθηκαν οι «μισοί» Μπακς ώστε να συμμετέχουν στον «Give n Rise» διαγωνισμό καρφωμάτων.

Το event είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και οι Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο μαζί με τους Μπρουκ Λόπεζ και Έρικ Μπλέντσο πρωταγωνίστησαν.

Ουσιαστικά αυτή η πεντάδα ήταν οι κριτές του διαγωνισμού τον οποίο κέρδισε ο Γιάννης Αγραβάνης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μπλούζα που είχε το όνομα του Τζόρνταν και το Νο23 ενώ έκανε κι ένα κάρφωμα ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους.

Όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο που ακολουθούν είναι από τον λογαριασμό του Eurohoops.net στο twitter.

Your judges for the "Give'n'Rise" dunk contest! @Alex_ante29 @Giannis_An34 @Thanasis_ante43 Eric Bledsoe and Brook Lopez pic.twitter.com/NUWsvuFzpr

— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) July 6, 2019