Η πενταετία του Λέοναρντ σε μία φωτογραφία (pic)

Ο Καουάι Λέοναρντ το 2014 πανηγύρισε το πρώτο του πρωτάθλημα και κατέκτησε το βραβείο του MVP των τελικών. Η συνέχεια ήταν γεμάτη τραυματισμούς οι οποίος τον άφησαν επί της ουσίας εκτός δράσης.

Το 2018 πήγε στους Ράπτορς με τους οποίος αμέσως κατέκτησε το πρωτάθλημα και ξανά αναδείχτηκε σε Πολυτιμότερο Παίκτη των τελικών.

Πλέον ανήκει στους Κλίπερς με μοναδικό στόχο να επαναλάβει όσα έχει κάνει μέχρι τώρα.

San Antonio Toronto LA

Kawhi is looking to bring a title to his home city. pic.twitter.com/FvYvABJeF0

— ESPN (@espn) July 6, 2019