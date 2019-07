Ο «PG13» αφήνει την Οκλαχόμα και τους Θάντερ, αφού θα πάει στους Κλίπερς, μέσω ανταλλαγής, και θα βρεθεί στο πλευρό του Καουάι Λέοναρντ.

Ο Πολ Τζορτζ θα αγωνίζεται πλέον στη γενέτειρά του, στην οποία ήθελε να επιστρέψει εδώ και χρόνια, και η χαρά του είναι ολοφάνερη στο παρακάτω βίντεο.

"We coming home."

Safe to say PG is excited about being traded to the Clippers. (via austinmcbroom/IG) pic.twitter.com/zVuugYEBmE

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 6 Ιουλίου 2019