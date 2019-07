ΝΒΑ: Χαμός στην Δύση και η... μοναξιά του Αντετοκούνμπο στην Ανατολή!

Το ξέραμε πριν καν ξεκινήσει αυτή η free agency ότι θα γίνει ο απόλυτος χαμός και όσοι το περίμεναν επιβεβαιώθηκαν και με το παραπάνω. Περίπου 200 παίκτες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 40% της λίγκας έμεναν ελεύθεροι και οι ανακατατάξεις στο ΝΒΑ είναι πάρα πολλές. Το... γαϊτανάκι ξεκίνησε με μια αναμενόμενη ανταλλαγή, αυτή του Άντονι Ντέιβις, ο οποίος πήγε στους Λέικερς και αυτό έφερε ντόμινο εξελίξεων και μπόλικους παίκτες στους Πέλικανς.

Το επόμενο «μπαμ» ήταν η μετακίνηση και του Ίρβινγκ, του Ντουράντ και του Τζόρνταν στους Νετς με το Μπρουκλιν να αποκτά άλλο... αέρα, ενώ οι κινήσεις μεταξύ των ομάδων έχουν αλλάξει για τα καλά τον χάρτη του ΝΒΑ. Η μεγάλη απόφαση που έμενε και ήταν εκείνη που άπαντες περίμεναν ήταν εκείνη του MVP των Τελικών, του Καουάι Λέοναρντ. Αυτή μετά από λίγη αναμονή παραπάνω... έσκασε και ο θόρυβος της έφτασε σε κάθε μπασκετική γωνιά.

Ο Καουάι αποφάσισε να πάει στο Λος Άντζελες, όχι για τους Λέικερς όπου τον περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες, αλλά για τους Κλίπερς, όπου πήρε δίπλα του και τον Πολ Τζορτζ από τους Θάντερ και όλα πλέον έχουν ανατραπεί, αφού και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έμεινε... μόνος τους στην Οκλαχόμα. Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε άμεσα και με την ανακοίνωση της απόφασης του Ντάνι Γκριν, ενός ακόμα πρωταθλητή με τους Ράπτορς, να μαζεύει τα πράγματα του και να βάζει το όνομα του δίπλα στους ΛεΜπρον και Ντέιβις και κάπως έτσι η λίγκα αποκτά νέο ενδιαφέρον.

Δύση και Ανατολή πλέον έχουν μεγάλες διαφορές και οι καλύτεροι παίκτες της λίγκας φαίνονται να αφήνουν την Ανατολή και να μετακομίζουν. Κουμάντο κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού εκ των κορυφαίων της λίγκας είναι ο μοναδικός που έχει μείνει εξαιρώντας την ιδιαίτερη περίπτωση του Κέβιν Ντουράντ.

ΑΝΑΤΟΛΗ: Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ

Όλο αυτό το ντόμινο εξελίξεων αφήνει την κοινή γνώμη με ένα γρήγορο συμπέρασμα. Η Ανατολή βγαίνει ακόμα πιο... αποδυναμωμένη και ξεκάθαρα το μεγαλύτερο όνομα αυτή την στιγμή σε όλη την Περιφέρεια είναι εκείνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Ράπτορς έχασαν την δυναμική τους, αφού έχασαν δύο από τα κορυφαία ονόματα τους που αφήνουν τον Καναδά και πλέον αλλάζουν τα δεδομένα τους. Ήλπιζαν ότι ο Λέοναρντ θα έμενε σε εκείνους, κάτι τέτοιο δεν έγινε και πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά για τους Καναδούς. Οι Σέλτικς έκαναν κάποιες κινήσεις χωρίς να εντυπωσιάσουν, ενώ έχασαν και τον Ίρβινγκ αλλά πήραν τον Ουόκερ, ενώ και οι Σίξερς κινούνται σε... γνωστά λημέρια με την υπογραφή του Χάρις, χάνοντας βέβαια τον Μπάτλερ.

Εκείνοι που φυσικά «τάραξαν» τα νερά της Ανατολής είναι οι Νετς, που απέκτησαν Ντουράντ, Ίρβινγκ και Τζόρνταν. Ναι μεν η κίνηση αυτή εντυπωσιακότατη, αλλά πρέπει να μετρηθεί το στοιχείο ότι ο KD πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και την φετινή σεζόν δεν αναμένεται να πατήσει παρκέ. Κάτι τέτοιο αφήνει πρώτο και καλύτερο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που είναι ξεκάθαρα ο σταρ της Περιφέρειας του και κάνει τους Μπακς και πάλι διεκδικητές της πρώτης θέσης, αφού ο ανταγωνισμός θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Σίγουρα αναμένονται και άλλες κινήσεις από τις ομάδες, αλλά για ακόμα μια φορά η Δύση είναι εκείνη που τραβά όλο το ενδιαφέρον και φαίνεται πως ο Έλληνας σταρ θα έχει την δυνατότητα να οδηγήσει την ομάδα του για ακόμα μια φορά μέχρι το τέλος της διαδρομής. Με σιγουριά δεν μπορεί να πει κανείς τι θα γίνει, αλλά όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα δείχνουν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας σε Ανατολή και Δύση.

ΔΥΣΗ: Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΧΑΜΟΣ

Και κάπως έτσι περνάμε στην Δύση όπου γίνεται ο... κακός χαμός. Ήδη από την περσινή σεζόν και με την μετακίνηση του ΛεΜπρον τα δεδομένα είχαν αλλάξει, την φετινή σεζόν όμως αναμένεται με τρομερό ενδιαφέρον όσα θα γίνουν στην δυτική περιφέρεια του ΝΒΑ. Οι ΛεΜπρον και Ντέιβις ένιωθαν σιγουριά για τα όσα θα μπορούσαν να κάνουν και ήρθε μια απόφαση για να αλλάξει και πάλι τα δεδομένα. Ο Λέοναρντ αποφάσισε και εκείνος με την σειρά του να μετακομίσει στο Λος Άντζελες όχι όμως για να γίνει μέρος μιας super team, αλλά για να πάρει δίπλα του τον Πολ Τζορτζ και να γράψουν ιστορία.

Οι Κλίπερς, που κράτησαν και τον Μπέβερλι ετοιμάζονται να χτυπήσουν τους... συντοπίτες τους και το Λος Άντζελες θα ζήσει μοναδικές στιγμές. Παράλληλα, και ο Ντάνι Γκριν, που πολλοί έλεγαν ότι θα ακολουθήσει τον Καουάι πήρε την δικιά του απόφαση και αυτός με την σειρά του μετακομίζει στο Λος Άντζελες, αλλά όχι για να σταθεί δίπλα στον πρώην συμπαίκτη του, αλλά για να μπει το όνομα του δίπλα σε εκείνο του «Βασιλιά» και του Ντέιβις.

Οι Πέλικανς με την σειρά τους πήραν κάμποσους παίκτες από τους Λέικερς και έχουν και τον Ζάιον Ουίλιαμσον και φαίνεται πως και εκείνοι θα έχουν το δικό τους μερίδιο στην πίτα του ενδιαφέροντος. Ανοιχτά παραμένουν όλα στο τι μέλλει γενέσθαι στους Ρόκετς, αφού η κόντρα στου Χάρντεν με τον Κρις Πολ βγήκε προς τα έξω χωρίς όμως να υπάρχει κάποια εξέλιξη και μένει να δούμε τι θα συμβεί και τις επόμενες ημέρες σε όλα τα μέτωπα.

Ο χάρτης του ΝΒΑ έχει αλλάξει για τα καλά, ομάδες και παίκτες έχουν πλέον νέες συνθέσεις και η φετινή σεζόν αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, ενώ οι κινήσεις των ομάδων θα έχουν και συνέχεια.