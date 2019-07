Κλίπερς: H πιθανή αρχική 5άδα τους γεμίζει προσδοκίες! (pic)

Λέοναρντ και Τζορτζ αφήνουν Τορόντο και Οκλαχόμα αντίστοιχα και μετακομίζουν στο Λος Άντζελες για να... προβληματίσουν τον ΛεΜπρον Τζέιμς και τον Άντονι Ντέιβις, που ίσως πίστευαν ότι θα... παίζουν μπάλα μόνοι τους. Οι Κλίπερς δυναμώνουν επικίνδυνα και πλέον το Λος Άντζελες έχει όλο το ενδιαφέρον του ΝΒΑ. Η αρχική τους 5άδα είναι εντυπωσιακή και σύμφωνα με μια πρώτη σκέψη από το ESPN, οι Μπέβερλι, Λέοναρντ, Χάρκλες, Πολ Τζορτζ και Ίβιτσα Ζούμπατς θα μπορούσαν να είναι μια τρομερή αρχική 5άδα, με τους Λου Ουίλιαμς και Χάρελ να έρχονται από τον πάγκο και να προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον.

Imagine this starting 5 with Lou Will and Montrezl Harrell off the bench pic.twitter.com/IL3VpG8kgs

— SportsCenter (@SportsCenter) 6 Ιουλίου 2019