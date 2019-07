Λέοναρντ: Χωρίς τον Πολ Τζορτζ δεν θα πήγαινε στους Κλίπερς! (pics)

Όπως αποκαλύπτει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN σε συνέχεια της συμφωνίας του Λέοναρντ με τους Κλίπερς και του trade του Πολ Τζορτζ, ο Λεόναρντ και ο Τζορτζ είχαν συναντηθεί νωρίτερα στο Λος Άντζελες.

«Οι Κλίπερς ήταν για καιρό στο μυαλό του Λέοναρντ, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα είχε πάρει αυτή την απόφαση χωρίς την ανταλλαγή του Τζορτζ. Οι Κλίπερς φαντάστηκαν τον Λέοναρντ ως μέρος του Big 3 των Λέικερς και δεν είχαν επιλογή. Έκαναν το ντιλ με τους Θάντερ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ενώ συνεχίζοντας αποκάλυψε ότι ο Καουάι δεν ήθελε να είναι μέλος μιας super team, όπως θα ήταν οι Λέικερς, αλλά ήθελε να έχει ακόμα έναν σταρ δίπλα του στους Κλίπερς. Τους ξεκαθάρισε ότι αν πάρουν τον Πολ Τζορτζ θα συμφωνήσει μαζί τους και έτσι έγινε.

Sources: Leonard and George met in LA earlier in week. Clippers had long been frontrunners for Leonard, but it is unlikely he would've made final leap to sign without PG trade. Clippers imagined Leonard as part of a Lakers Big 3 --- and knew they had no choice. They did OKC deal.

