Οι αντιδράσεις των ΝΒΑers στο twitter μετά τον ισχυρό σεισμό! (pics)

Στις 20:15 τοπική ώρα στην νότια Καλιφόρνια και τη στιγμή που παιζόταν το Νικς - Πέλικανς, σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση των 7.1 ρίχτερ.

Η αναμέτρηση διεκόπη και δεν ξανάρχισε, ενώ αναβλήθηκαν και τα υπόλοιπα προγραμματισμένα ματς του Summer League.

Αρκετοί ήταν οι ΝΒΑers που εξέφρασαν στο twitter την τρομάρα που πήραν, με τον Ρούντι Γκομπέρ να ισχυρίζεται πως δεν έχει ξαναντυθεί ποτέ πιο γρήγορα στη ζωή του!

Anyone felt that ?????

Ive never got dressed so fast in my life

— Rudy Gobert (@rudygobert27) 6 Ιουλίου 2019