Σεισμός διέκοψε το Πέλικανς - Νικς στο Summer League! (pic & vid)

Με το σκορ στο 80-74 υπέρ των Πέλικανς και τον Ουίλιαμσον εκτός αγώνα με πρόβλημα στο γόνατο, το παιχνίδι με τους Νικς για το Summer League διακόπηκε στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Ο λόγος ήταν ο σεισμός 6.9 ρίχτερ που έγινε στο Λας Βέγκας. Αρχικά δόθηκε εντολή οι οπαδοί να μείνουν στις θέσεις τους, καθώς το παιχνίδι θα άρχιζε εκ νέου μετά από λίγο, ωστόσο πάρθηκε η απόφαση αυτό να διακοπεί οριστικά.

Επίσης, αναβλήθηκαν κι οι υπόλοιποι προγραμματισμένοι αγώνες.

For precautionary reasons, the remainder of tonight’s @NBASummerLeague action at Thomas & Mack Center has been postponed.

— NBA (@NBA) July 6, 2019