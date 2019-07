Σεισμός διέκοψε το Πέλικανς - Νικς στο Summer League!

Με το σκορ στο 80-74 υπέρ των Πέλικανς και τον Ουίλιαμσον εκτός αγώνα με πρόβλημα στο γόνατο, το παιχνίδι με τους Νικς για το Summer League διακόπηκε στο τελευταίο δωδεκάλεπτα.

Ο λόγος ήταν ένας δυνατός σεισμός που έγινε στο Λας Βέγκας. Αρχικά δόθηκε εντολή οι οπαδοί να μείνουν στις θέσεις τους καθώς το παιχνίδι θα άρχιζε εκ νέου μετά από λίγο, ωστόσο πάρθηκε η απόφαση αυτό να διακοπεί οριστικά.

For precautionary reasons, the remainder of tonight’s @NBASummerLeague action at Thomas & Mack Center has been postponed.

— NBA (@NBA) July 6, 2019