Sold out η κόντρα Ζάιον με Μπάρετ στο summer league! (pic)

Πριν λίγο καιρό ήταν συμπαίκτες στο Ντιουκ. Πλέον ο Ζάιον Ουίλιαμσον παίζει στους Πέλικανς και ο Αρ Τζέι Μπάρετ στους Νικς.

Το summer league στο Λας Βέγκας ξεκίνησε και την πρώτη αγωνιστική του οι Νικς θα παίξουν με τους Πέλικανς!

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο αγώνας κυρίως λόγω των δύο ρούκις είναι τεράστιο με αποτέλεσμα να έχουν εξαντληθεί τα 17.500 εισιτήρια που εκδόθηκαν.

Μερικά εκ των οποίων για παιχνίδι summer league είναι πανάκριβα.

Επίσης έγινε ρεκόρ διαπιστευμένων δημοσιογράφων αφού ο αριθμός έφτασε τους 1000.

