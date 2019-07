Γκριν για Λέικερς: «Οι σούπερ σταρ που έχουν τα λέει όλα» (pic)

Ο πρωταθλητής με τους Ράπτορς, Ντάνι Γκριν, έχει μείνει ελεύθερος και μαζί με τον Λέοναρντ αποτελούν δύο από τα πιο... hot ονόματα της free agent. Ο Γκριν μίλησε για τους Λέικερς και την πιθανότητα το Λος Άντζελες να είναι ο επόμενος προορισμός του και η απάντηση του είναι αποστομωτική.

«Έχουν δύο γαμημε@@υς σούπερ σταρ εκεί. Αυτό τα λέει όλα. Και έχουν και άλλα κομμάτια εκεί. Έχουν τον Κούζμα, υπέγραψαν τον Ντάντλεϊ, τον Ντάνιελς, σουτέρς. Και όταν έχεις αυτούς τους δύο ξέρεις ότι το όριο είναι ο ουρανός».

Free agent Danny Green knows the Lakers are building something special. pic.twitter.com/me2fXEubaJ

