Το Μαϊάμι «ψάχνει» deal για το «πακέτο» των Ουόλ-Μπιλ! (pic)

Όπως ανέφεραν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η Χιτ θέλει να κάνει μια ομάδα που να μπορεί να βρεθεί στο επίπεδο ώστε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Γι' αυτόν τον λόγο γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να γίνει μόνο με τον Τζίμι Μπάτλερ ο οποίος επέλεξε το Μαϊάμι ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Οι Μπράντλεϊ Μπιλ και Τζον Ουόλ είναι το «πακέτο» που θα ήθελαν στην Φλόριντα ώστε να ανέβουν επίπεδο και να φτάσουν στο σημείο να γίνουν αρκετά ανταγωνιστικοί στα playoffs. Βέβαια σκέφτονται και τα προβλήματα υγείας που παρουσιάζει ο Τζον Ουόλ, κάτι το οποίο τους βάζει και... φρένο! Πόσο μάλιστα από τη στιγμή που ο σταρ των Ουίζαρντς έχει αρκετά «βαρύ» συμβόλαιο που φτάνει τα 172 εκατομμύρια δολάρια τα τέσσερα επόμενα χρόνια.

Miami has reached out to Washington about Bradley Beal and there is ‘sentiment internally’ about taking on the rest of John Wall’s 4 year $172M contract to facilitate a trade, per @flasportsbuzz

— NBA Central (@TheNBACentral) 3 Ιουλίου 2019