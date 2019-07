«Μεταξύ Λέικερς και Ράπτορς ο Λέοναρντ» (pic)

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Κρις Μπρούσαρντ του Fox Sports, ο Καουάι Λέοναρντ βρίσκεται μεταξύ των Λος Άντζελες Λέικερς και των Τορόντο Ράπτορς όσον αφορά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μάλιστα εξηγεί ότι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο των Κλίπερς, ενώ υπογραμμίζει ότι στο ραντεβού που είχε με τους Ράπτορς έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο Drake, ο οποίος ανέφερε στις συζητήσεις προκειμένου να πείσει τον Λέοναρντ και την εταιρεία του, OVO record laber.

Kawhi Update: Raptors had strong meeting yesterday. Drake heavily involved. Talked of having Kawhi involved w/his OVO record label. Kawhi in deep soul searching. Wants Lakers but wants to make sure Big 3 will fit/work. Clippers out. It’s btwn Lakers & Raptors. Very close.

— Chris Broussard (@Chris_Broussard) 4 Ιουλίου 2019