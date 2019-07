Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ο φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς θα φοράει τα πορτοκαλί παπούτσια του Έλληνα σούπερ σταρ, τα οποία έστειλε ο ίδιος!

Μάλιστα ήταν εκείνος που είχε πει πριν από έναν μήνα ότι τα signature παπούτσια του Αντετοκούνμπο θα είναι τα καλύτερα που θα κυκλοφορήσουν ενόψει της νέας σεζόν.

Special delivery from @Giannis_An34 and @NikeBasketball to PJ Tucker. pic.twitter.com/ifEskSUxAs

— B/R Kicks (@brkicks) 4 Ιουλίου 2019