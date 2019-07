Γκρίζλις: Μόνο με trade θα αφήσουν τον Ιγκουοντάλα (pic)

Ο 35χρονος γκαρντ/φόργουορντ πήγε από τους Ουόριορς στην ομάδα του Μέμφις, προκειμένου οι «πολεμιστές» να κάνουν χώρο για τον Ντ' Άντζελο Ράσελ.

Αρχικά φαινόταν πως ο Ιγκουοντάλα θα μείνει ελεύθερος και οι Λέικερς θα έκαναν κίνηση για να τον αποκτήσουν. Ωστόσο, οι Γκρίζλις θα παραχωρήσουν τον παίκτη σε ομάδα, αλλά μόνο με ανταλλαγή. Οι πρώτες ομάδες που φέρονται να ενδιαφέρονται γι' αυτό το trade είναι οι Ρόκετς και οι Μάβερικς.

Grizzlies don't plan on giving Andre Iguodala a buyout before the season and are “actively exploring trade market" for him, per @espn_macmahon pic.twitter.com/kNAgxKQm3v

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 4 Ιουλίου 2019