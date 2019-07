Μετά και την πρόσφατη συμφωνία με τον Τι Τζέι Μακ Κόνελ, η ομάδα της Ιντιανάπολια θα έχει στο ρόστερ της τρεις παίκτες με το όνομα Τι Τζέι! Ο... παλιός Τι Τζέι Λιφ όπως επίσης και το νέο απόκτημα της ομάδας που αγωνίστηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους Φοίνιξ Σανς, Τι Τζέι Ουόρεν!

Ε, δεν είναι και κάτι που το βλέπουμε και κάθε μέρα!

Not 1, not 2, but 3 T.J.'s for the Pacers

(via @ZachLowe_NBA) pic.twitter.com/F06wjSAOed

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 3 Ιουλίου 2019