Ο Κόρβερ στο Φοίνιξ αλλά μένει ελεύθερος και οι Μπακς... καραδοκούν! (pics)

Συγκεκριμένα ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ανέφερε ότι ο Κάιλ Κόρβερ και ο Τζεβόν Κάρτερ θα μετακομίσουν στους Σανς και οι Γκρίζλις θα πάρουν τους ΝτεΆντονι Μέλτον, Τζος Τζάκσον και δύο draft picks β' γύρου το 2020 και το 2021.

Βέβαια συνέχισε λέγοντας ότι ο Κόρβερ δεν πρόκειται να μείνει στην Αριζόνα και ότι θα κάνουν buyout το συμβόλαιό του, με τον παίκτη να μένει ελεύθερος. Μάλιστα ανέφερε τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο να περιμένουν στη... γωνία, όπως επίσης οι Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά και οι Φιλαντέλφια 76ers.

The Grizzlies are trading Kyle Korver and Jevon Carter to the Suns for DeAnthony Melton, Josh Jackson 2020 second-round pick and 2021 conditional second-round pick, league sources tell ESPN.

Suns are planning to buyout the partially guaranteed contract of Kyle Korver, league sources tell ESPN. Lakers, Sixers and Bucks are frontrunners to sign Korver once he clears waivers, sources said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 Ιουλίου 2019