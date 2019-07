Ο Φριντέτ σκόραρε... ακατάπαυστα στην Κίνα ενώ στα μέσα της σεζόν εντάχθηκε στους Φίνιξ Σανς.

Το τελευταίο διάστημα συμμετείχε στο Summer League με τους Ουόριορς ωστόσο δεν θα συνεχίσει ενώ φέρεται να εξετάζει διάφορες προτάσεις εκτός ΗΠΑ.

Γι' αυτό ακριβώς δεν ήθελε να ρισκάρει το ενδεχόμενο τραυματισμού.

I'm told Fredette is mulling some various overseas options and didn't want to risk any injury https://t.co/AktgWEzPtl

— Mark Medina (@MarkG_Medina) 3 Ιουλίου 2019