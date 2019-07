«Προσγειώθηκε» στο Τορόντο ο Λέοναρντ! (pic & vid)

Μάλιστα υπήρχε ελικόπτερο του τηλεοπτικού σταθμού cp24 το οποίο «κατέγραψε» λεπτό προς λεπτό την πτήση που μετέφερε τον MVP των τελικών στην μεγαλούπολη του Καναδά.

Όπως ήταν αναμενόμενο ξέσπασε αμέσως «όργιο» φημολογίας για παραμονή τους στους Τορόντο Ράπτορς, με τους οποίους θα συναντηθεί τις επόμενες ώρες! Αν μη τι άλλο οι επόμενες ώρες αναμένονται με μεγάλη αγωνία, με τα τελευταία ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι ο Λέοναρντ θα ανακοινώσει την 4η Ιουλίου την τελική του απόφαση.

I can't believe Kawhi is being tracked by helicopters right now lol. The internet is wild: in a matter of hours this went from a forum post to a national story. Bobby created a monster, and some truly legendary content. https://t.co/4woOZwNXQJ — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) 3 Ιουλίου 2019

The MLSE plane has landed in Toronto and someone is here

.

(Via: @CP24) pic.twitter.com/LtM5es1rnn — TSN (@TSN_Sports) 3 Ιουλίου 2019