Λίγες μέρες πριν ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου στο Ντάλας και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι έχει «βάλει» πάνω του επτά κιλά σε μυϊκή μάζα!

.@Kostas_ante13 says he’s put on 15 lbs of muscle this summer pic.twitter.com/JMaYqEnZkw

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 3 Ιουλίου 2019