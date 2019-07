Ο Σέρβος «γίγαντας» θα γίνει κάτοικος Τέξας για τα δύο επόμενα χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές που θα φτάνουν τα 7 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό σημαίνει ότι θα αναγκαστεί να... αποχωριστεί για πρώτη φορά και τον «κολλητό» του φίλο, Τομπάιας Χάρις, ο οποίος παρέμεινε στη Φιλαντέλφια.

