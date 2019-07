Ο Κάζινς άλλαξε ατζέντη για να βρει... συμβόλαιο! (pic)

Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν του προσφέρει max συμβόλαιο και το γεγονός αυτό τον ανάγκασε να... κινηθεί διαφορετικά και να αλλάξει γραφείο εκπροσώπησης. Ο «Boogie» στράφηκε στον Τζεφ Σβαρτζ τον οποία και... επιστράτευσε όπως ανέφερε ο Μαρκ Στάιν προκειμένου να του αποφέρει το επιθυμητό συμβόλαιο.

The former All-Star center DeMarcus Cousins, in his search for a new home in free agency after spending last season with the Warriors, has changed representation ... enlisting the influential agent Jeff Schwartz of Excel Sports

— Marc Stein (@TheSteinLine) 3 Ιουλίου 2019