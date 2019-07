Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι οι Χοκς ελευθέρωσαν μία θέση στο ρόστερ τους, ενώ οι Μέμφις «έσπασαν» το συμβόλαιο του Πάρσον σε δύο παίκτες και δη στους Χιλ και Πλάμλι.

Memphis and Parsons were unable to agree on a buyout number, so Grizzlies made the trade with Atlanta. As @BobbyMarks42 says, it's easier to move out salaries by breaking Parsons' $25M into two smaller contracts. Hawks free a roster spot. https://t.co/guRiX905mW

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 Ιουλίου 2019