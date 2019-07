O 26χρονος γκαρντ είναι unrestricted free agent και ελεύθερος για να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της αρεσκείας του. Φέτος αγωνίστηκε σε 74 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 6,9 πόντους και 2,1 ριμπάουντ.

The Golden State Warriors have rescinded guard Quinn Cook’s qualifying offer, making him an unrestricted free agent, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 3 Ιουλίου 2019