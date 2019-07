O Drake θα κάνει τον δικό του... αγώνα για να πείσει τον Λέοναρντ να μείνει στο Τορόντο (pic)

Ο Drake κατάφερε την φετινή χρονιά να πρωταγωνιστήσει στο ΝΒΑ, μαζί με τους Ράπτορς που φυσικά πήραν το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ. Όλη η προσπάθεια των Καναδών έχει επικεντρωθεί στο να κρατήσουν τον MVP τους, τον Καουάι Λέοναρντ, αλλά έχουν και το... κρυφό τους όπλο. Αυτό δεν είναι άλλο από τον πασίγνωστο ράπερ, που όπως γράφουν οι Αμερικάνοι θα προσπαθήσει με τον δικό του τρόπο να πείσει τον Λέοναρντ να μείνει στην ομάδα και να παλέψει για να επαναλάβει την επιτυχία.

Drake going the extra mile to keep Kawhi in the 6⃣. pic.twitter.com/sT2llSgEP6

— theScore (@theScore) 2 Ιουλίου 2019