Ανατροπή οι Χιτ στο summer league, επέστρεψαν από το -14 (vid)

Μπορεί αυτή την εποχή τα παιχνίδια προετοιμασίας των ομάδων του NBA να μην έχουν τα «αστέρια» στη σύνθεση τους, αλλά παίζεται καλό μπάσκετ.

Οι Χιτ 7 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα με τους Κινγκς ήταν πίσω στο σκορ με 14 πόντους διαφορά (66-80), όμως κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή και να επικρατήσουν με 89-88.

Ο Κέντρικ Ναν ολοκλήρωσε με 27 πόντους για τους νικητές.

What a finish in Sacramento!@MiamiHEAT finish on a 21 to 8 run to win 89-88. #NBASummer pic.twitter.com/YRkH8GM4K1

— NBA (@NBA) July 3, 2019