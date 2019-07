Έμεινε στους Σέλτικς ο Τάις (pic)

Συνεχίζουν να κινούνται ευρωπαϊκά για τις θέσεις των ψηλών οι Σέλτικς.

Σύμφωνα με τον Βοϊναρόφσκι, ο Ντάνιελ Τάις θα παραμείνει στη Βοστώνη με 2ετές αξίας 10 εκατ. ευρώ.

Οι Σέλτικς πήραν τον Πουαριέ και τον Καντέρ και θα έχουν 3 Ευρωπαίους σέντερ.

Πέρυσι ο Γερμανός είχε 5.7 πόντους και 3.4 ριμπάουντ.

Restricted free agent F/C Daniel Theis has agreed to a two-year, $10M deal to stay with the Boston Celtics, CAA agents Michael Tellem and Aaron Mintz tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Ιουλίου 2019