«Ο Λέοναρντ υπογράφει στους Λέικερς σήμερα ή αύριο!» (vid)

Θα ανοίξουν... σαμπάνιες οι φίλοι των Λεικερς αν επιβεβαιωθούν όσα γράφονται στα αμερικανικά Μέσα.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΕSPN, Chris Broussard, ο Καουάι Λέοναρντ θα υπογράψει στην ομάδα του ΛεΜπρόν σήμερα ή αύριο, ενώ έχει ήδη ενημερώσει τους Κλίπερς πως δεν θα υπογράψει σε εκείνους.

«Έμαθα ότι ο Λέοναρντ είναι πολύ κοντά στους Λέικερς. Έχει μιλήσει με τους Κλίπερς και τους ενημέρωσε πως δεν θα υπογράψει σε αυτούς. Σήμερα η αύριο θα ανακοινώσει πως θα πάει Λέικερς», ήταν τα λόγια του.

Αν ο Klaw πάει στους λιμνάνθρωπους, τότε θα φτιαχθεί μια απίθανη big-three με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.

@Chris_Broussard might not have had the accurate time, but is still confident Kawhi Leonard will be with the @Lakers #LakeShow https://t.co/9swcD8ZG3v

— PURPLE & GOLD (@IzzyBrandonVar1) 2 Ιουλίου 2019