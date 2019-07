Σίξερς: Πρόσφεραν στον Σίμονς max συμβόλαιο 170 εκατ. δολαρίων! (pic)

Θέλουν να κρατήσουν τον Μπεν Σίμονς για πολλά χρόνια στη Φιλαδέλφεια οι Σίξερς.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Σίξερς πρόσφεραν 5ετές max συμβόλαιο αξίας 170 εκατ δολαρίων στον Αυστραλό.

Ο εντυπωσιακός γκαρντ μαζί με τον ατζέντη του τακτοποιούν τις λεπτομέρειες για να φτάσουν σε συμφωνία.

Πέρυσι μέτρησε 16.9 πόντους, 8.8 ριμπάουντ και 7.7 ασίστ, κάτι που του επέτρεψε να παίξει στο Αll Star Game.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Ιουλίου 2019