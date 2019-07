Χάρντεν: Οδηγούσε επικίνδυνα σκουτεράκι και οι Κινέζοι του έκοψαν κλήση! (pics & vid)

Χαλαρώνει στην Σανγκάη ο Τζέιμς Χάρντεν που θέλει να απολαύσει τις ομορφιές της πόλης.

Βέβαια την επόμενη φορά θα πρέπει να προσέχει περισσότερο, αφού οι τροχονόμοιτου έκοψαν κλήση επειδή παραβίασε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οδηγώντας ένα σκουτεράκι

Ο Μούσιας πάντως ζήτησε συγγνώμη μέσω social media, τονίζοντας πως δεν θα κάνει παραβάσεις την επόμενη φορά.

Ποιος ξέρει ίσως έκανε πολλά... βήματα με το σκούτερ (ας μην παρεξηγηθουν οι fans του, μια πλακίτσα κάνουμε).

Harden was stopped by traffic police since rode a battery car against regulation in shanghai @00rocketgirl @RocketsNationCP @DreamShakeSBN pic.twitter.com/FqLQmkm2WU

(@wangliangzi) 29 Ιουνίου 2019