Ράτζα: «Έκλαιγα για μια εβδομάδα όταν μπήκα στο Hall of Fame»! (pics)

Ο θρύλος του κροατικού μπάσκετ και Hall of Famer, πρώην NBAer κι άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, Ντίνο Ράτζα είναι ο εκλεκτός προσκεκλημένος στην β' περίοδο του NBA Basketball School Camp Greece που διεξάγεται το διάστημα 1-5/7 στο Deree - The American College of Greece!