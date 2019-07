Ο 34χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε πέρσι στους Τίμπεργουλβς, μετρώντας 5 πόντους και 2.7 ριμπάουντ σε 65 συμμετοχές στη regular season.

Η νέα σεζόν θα τον βρει στο Πόρτλαντ όπως αναφέρει ο Shams Charania.

Free agent forward Anthony Tolliver has agreed to a one-year, $2.6M deal with the Portland Trail Blazers, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Tolliver will provide a high-level shooting rotation big.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 2 Ιουλίου 2019