Πιτίνο: «Έξυπνη κίνηση ο Ράσελ για τους Ουόριορς»! (pic)

H τριπλέτα των Ντουράντ - Ίρβινγκ - Τζόρνταν που πλέον θα συνεχίσoυν στους Νετς ήταν ίσως η πιο ηχηρή κίνηση μέχρι στιγμής στην free agency, αλλά οι Ουόριορς περίμεναν για να κάνουν το δικό τους... μπαμ!

Οι «Πολεμιστές» απέκτησαν τον Ντ' Άντζελο Ράσελ, ο οποίος είχε γίνει στόχος για πολλές ομάδες της λίγκας. Η ομάδα του Στιβ Κερ απέκτησε τον παίκτη μέσω του sign-and-trade, δίνοντάς του 4ετές συμβόλαιο με 117 εκατομμύρια δολάρια.

«Το Γκόλντεν Στέιτ έκανε σπουδαία επιλογή με τον Ντ' Άντζελο Ράσελ. Έξυπνη κίνηση! Ήταν ένας παίκτης που χρειαζόταν από τους Ουόριορς. Έξυπνη κίνηση για τους πρώην πρωταθλητές» εξήγησε ο Ρικ Πιτίνο στο Twitter.

Golden State made a great pick up with Dangelo Russell. Smart move! Big time paint touch player -needed for the Warriors-smart move for the ex champions.

— Rick Pitino (@RealPitino) 1 Ιουλίου 2019