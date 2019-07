Γκασόλ: «Ελπίζω να επιστρέψω τον Αύγουστο, ανυπομονώ» (pic)

«Η αποθεραπεία από τον τραυματισμό έχει κυλήσει ομαλά και ελπίζω να είμαι έτοιμος τον Αύγουστο για να μπορώ να κάνω πλήρη προπόνηση στο παρκέ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω ξανά», ήταν τα λόγια του σέντερ στο ESPN, ο οποίος πέρυσι δεν κατάφερε να προσφέρει στα... ελάφια, αφού τραυματίστηκε και έχασε τα playoffs.

Free agent C @paugasol wants to return next season and says he's recovering well from left foot procedure. He tells ESPN: "My recovery from surgery has been smooth and I expect to be fully cleared for basketball activities in early August. I cannot wait to start training again."

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2019