Κράτησαν τον Κεβόν Λούνεϊ οι Ουόριορς.

Ο ψηλός των πολεμιστών ανανέωσε αντί 15 εκατ. ευρώ και θα μείνει στην ομάδα για τα επόμενα 3 χρόνια, αν εξαντλήσει το συμβόλαιο του.

Tη σεζόν που πέρασε είχε 6.3 πόντους και 5.2 ριμπάουντ.

Το Γκόλντεν Στέιτ τον είδε να ανεβαίνει στα playoffs, σκοράροντας 7.1 πόντους μέσο όρο.

