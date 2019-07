ΝΒΑ: 7 ομάδες έδωσαν το μεγαλύτερο συμβόλαιο της ιστορίας τους! (pic)

Τρελά πράγματα στη free agency τις τελευταίες 24 ώρες.

Επτά ομάδες και συγκεκριμένα Μπλέιζερς, Σίξερς, Μπακς, Νετς, Μάβερικς, Χιτ και Σέλτικς έδωσαν το μεγαλύτερο συμβόλαιο της ιστορίας τους.

Το Πόρτλαντ στον Λίλαρντ, η Φιλαδέλφεια στον Χάρις, το Μιλγουόκι στον Μίντλετον, το Ντάλας στον Πορζίνγκις, το Μπούκλιν στον Ντουράντ, το Μαϊάμι στον Μπάτλερ και η Βοστώνη στον Κέμπα.

Δείτε την κάρτα

In the past 24 hours, 7 teams agreed to the largest contract in their franchise's history pic.twitter.com/WuB1Ol1XJq

— SportsCenter (@SportsCenter) 1 Ιουλίου 2019