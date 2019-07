Απέκτησαν και Μπελ οι Τίμπεργουλβς (pic)

Free agent ήταν ο Τζόρνταν Μπελ, αλλά πλέον βρήκε ομάδα.

Ο πρώην ψηλός των Ουόριορς θα αγωνίζεται με τη φανέλα των Τίμπεργουλβς τη νέα σεζόν.

Ο Μπελ που είναι απόφοιτος του Όρεγκον μέτρησε 3.3 πόντους και 2.7 ριμπάουντ με τους πολεμιστές την αγωνιστική περίοδο που πέρασε.

Πλέον θα δώσει λύσεις στη frontline των λύκων.

Free agent Jordan Bell has agreed to a guaranteed deal with the Minnesota Timberwolves, agents Aaron Mintz and Michael Tellem of CAA told Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 1 Ιουλίου 2019